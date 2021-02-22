شركة الكهرباء تعلن ساعات طرح الأحمال (الإثنين 22 فبراير 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال، الإثنين، من أربع إلى 4.5 ساعة في المنطقتين الغربية والجنوبية.

كما أشارت إلى طرح الأحمال ثلاث ساعات في المنطقة الشرقية، حسب النشرة اليومية الخاصة بطرح الأحمال، المنشورة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع عدد ساعات طرح الأحمال خلال الفترة الأخيرة، بعدما شهدت في مطلع فبراير تراجعا كبيرا.

وأرجعت الشركة انقطاعات التيار المتكررة إلى حالات السرقة التي تتعرض لها معداتها في عدة أماكن، مطالبة أجهزة الأمن بمواجهة تلك الظاهرة.

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