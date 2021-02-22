“مؤسسة النفط” تسعى لإطلاق برامج تدريب مشتركة مع “العمل”

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع وزير العمل والتأهيل، المهدي الأمين؛ إطلاق برامج مشتركة لتنفيذ مشاريع صغرى ومتوسطة؛ لدعم الشباب بالمناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عُقد بمقر المؤسسة، ناقش فيه الحضور إقامة البرامج التدريبية لدعم الشباب وخلق فرص العمل في المناطق المجاورة للعمليات النفطية، إضافة إلى توسيع قاعدة التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط والاستفادة من خبرة وتجربة الطرفين، من خلال الإدارات المعنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة العمل والتأهيل.

وشارك في هذا الاجتماع، من جانب وزارة العمل وزير العمل والوفد المرافق له، ومن جانب المؤسسة؛ حضر عضو مجلس الادارة للشؤون المالية والإدارية والخدمات، ومدير إدارة التنمية المستدامة ومدير إدارة التدريب.

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