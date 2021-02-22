صحيفة فرنسية: تركيا تستعد لجني ثمار دعمها للوفاق من خلال مشاركة شركاتها في إعادة إعمار ليبيا

نشرت صحيفة “RFI Afrique” الفرنسية تقريرا، اليوم الإثنين، سلط الضوء على تواجد الشركات التركية في ليبيا، وتحديدًا في مدينة مصراتة، كشفت فيه اعتزام تركيا من جني ثمار دعمها لحكومة الوفاق غير المعتمدة من خلال مشاركة شركاتها في إعادة إعمار ليبيا.

وأوضحت الصحيفة في التقرير أنه يوجد رجال أعمال أتراك مستعدون بالفعل لمشروع إعادة الإعمار، مشيرة إلى أنه في جنوب مصراتة وعلى مسافة غير بعيدة من المطار، يوجد 100 ألف متر مربع من الأراضي التي تملكها شركة “كارانفيل” للإنشاءات والتي يرأسها “سنان كايا” مع شريك ليبي

ولفتت الصحيفة نقلا عن كايا قوله إنه متواجد في ليبيا منذ فترة لإظهار ما يمكن القيام به حيث قاموا بالاستثمار في هذه الأرض، وسيتم بناء مصنع للخرسانة الجاهزة لجميع أنواع البناء، ومشروع لإنتاج الأسفلت، كما عرض مشروع مطار لشركائه من مصراتة وأعجبهم الأمر، كما أكد أن هناك علاقات قوية وقديمة بين البلدين بغض النظر عن السياسة و لم تتوقف التجارة بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي لهذه الشركة هو أن يتم إنتاج كل شيء في الموقع من أجل أن تكون قادرة على المنافسة قدر الإمكان، مبيّنًة أن الشركات من جميع الدول بإمكانها المشاركة في إعادة الإعمار، مضيفة أن الشركات التركية لديها رغبة للمشاركة في بناء المطار والمصانع ومراكز التسوق والمراكز اللوجستية على الميناء.

وفي وقت سابق أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أنه بعد مفاوضات طويلة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن خارطة الطريق لإعادة تنفيذ مشاريع المقاولات الخاصة بالشركات التركية في ليبيا و المتوقفة منذ عام 2011م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24