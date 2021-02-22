المشري: على النائب العام فتح تحقيق سريع في حادثة موكب باشاآغا

ليبيا- أصدر المجبس الاستشاري برئاسة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بيانًا بشأن ما وصفها بـ”حادثة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا” دون الاشارة إلى إدعاء باشاغا بأنها عملية إغتيال.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، تمت فيه الإشارة لبيان داخلية الوفاق حول حادثة إطلاق النار الأحد أثناء مرور موكب باشاآغا بمنطقة جنزور، داعيًا النائب العام إلى فتح تحقيق سريع ونزيه لمحاسبة المتورطين، فيما يجب على الجميع ضبط النفس.

ودعا البيان إلى اتباع الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة؛ لمعالجة هذه الحادثة وإفساح المجال للجهات المختصة لتقصي الحقائق حول الواقعة بالطرق المشروعة.

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