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المشري: على النائب العام فتح تحقيق سريع في حادثة موكب باشاآغا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أصدر المجبس الاستشاري برئاسة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بيانًا بشأن ما وصفها بـ”حادثة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا” دون الاشارة إلى إدعاء باشاغا بأنها عملية إغتيال.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، تمت فيه الإشارة لبيان داخلية الوفاق حول حادثة إطلاق النار الأحد أثناء مرور موكب باشاآغا بمنطقة جنزور، داعيًا النائب العام إلى فتح تحقيق سريع ونزيه لمحاسبة المتورطين، فيما يجب على الجميع ضبط النفس.

ودعا البيان إلى اتباع الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة؛ لمعالجة هذه الحادثة وإفساح المجال للجهات المختصة لتقصي الحقائق حول الواقعة بالطرق المشروعة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اي دوله حتي تقول هذا الكلام (اي دوله حتي يطالب خانب المزري باتباع الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة؛ لمعالجة هذه حادثة مروري تصادمت فيه سياره تابع للارهابي فتحي باشاآغا مع سياره تابعه لعصابه السراج ) فلو فيه دوله في ليبيا ما ترك لك المجال لتشكيل تنظيم ارهابي يدعي عصابة المجلسي الاعمي للدولمه ولو فيه دوله راك في داخل اسوار السجن كونك عضو في تنظيم ارهابي اسمه أخوان الشيطان عبيد اردوغان عملاء للامريكان فعلي الليبيين التصدي لأي تنظيم ارهابي تابع لاي عصابه من العصابات المتواجده في غرب البلاد

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