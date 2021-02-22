«مكافحة الأمراض»: 415 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 763 حالة ووفاة شخصين

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 21 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (335).

واستلم عدد (2108) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (402) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (720) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (298) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (103) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (141) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (65) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (42) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (139) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (6) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (185) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (1693) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (415) عينة موجبة لفيروس كورونا (294 جديدة + 121 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 178 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 55 حالة مخالطة

3.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

4.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 7 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 8 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 1 حالة جديدة

8.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

9.الرياينة

عدد 2 حالة جديدة

10.زلطن

عدد 5 حالة جديدة

11.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

12.بني وليد

عدد 7 حالة جديدة

13.سبها

عدد 28 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

14.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

15.القطرون

عدد 13 حالة جديدة

16.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

17.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

18.الماية

عدد 2 حالة جديدة

19.جادو

عدد 1 حالة جديدة

20.تازربو

عدد 2 حالة مخالطة

21.زواره

عدد 1 حالة جديدة

22.غريان

عدد 14 حالة جديدة

23.سرت

عدد 3 حالة جديدة

24.الزنتان

عدد 34 حالة مخالطة

25.العوينية

عدد 1 حالة جديدة

26.ظاهر الجبل

عدد 12 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 763 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 620 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في الزنتان

3.عدد 40 حالة في السائح

4.عدد 31 حالة في مصراته

5.عدد 2 حالة في الخمس

6.عدد 58 حالة في سبها

7.عدد 10 حالات في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 2 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في العجيلات

2.عدد 1 حالة في البوانيس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 130212

2.الحالات النشطة : 11976

3.المتعافين : 116120

4.الوفيات : 2116