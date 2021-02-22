الحويج يُطلع الثني على سير عمل وزارة الخارجية وآخر الاتصالات التي أجرتها

ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأحد المستجدات السياسية للأزمة الليبية، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

الحويج أطلع الثني وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة على سير عمل الوزارة، وآخر الاتصالات التي أجرتها مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، إضافة إلى الاتصالات بعدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وناقش الاجتماع قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية رقم (61) لسنة 2021 الصادر في 11 فبراير الماضي بشأن تسوية أوضاع مدارس الجاليات الأجنبية المقيمة في ليبيا، إضافة إلى فروع المدارس الدولية والأجنبية.

وأكد الثني على أهمية القرار وضرورة عمل الوزارة على تنظيم هذا الملف المهم.

كما تطرق الاجتماع إلى أهم برامج التدريب والتطوير التي تنظمها الوزارة، في سبيل رفع كفاءة الموظفين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية