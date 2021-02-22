بعد خروجه من المعادلة .. باشاغا يطلق بالونة اختبار ويتلقى صفعة

تشهد منطقة غرب ليبيا حالة من التصعيد بعد إعلان تعرض وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال أعتبرها مراقبون أنها محاولة من باشاغا للتسويق لنفسه بعد خسارته في رئاسة الحكومة الجديدة ولأنه مُغرم بالتخطيط، ويجيد رسم المشهد المحيط به، ومنذ انتخاب سلطة تنفيذية جديدة غاب هو عنها، يسعى باشاغا، لإظهار ما يؤكد أنه بات رقماً صعباً في معادلة الحكم في ليبيا.

وكشفت مصادر ليبية عن قيام مليشيات “الزاوية” التابعة لرئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بمهاجمة منزل مدير أمن ورشفانة، ناصر ألطيف، والاعتداء عليه بالضرب.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان باشاغا، لمحاولة إطلاق نار أثناء مرور موكبه بطريق جنزور غربي طرابلس، من مليشيات دعم الاستقرار التابعة للسراج، وهو ما نفته الأخيرة.

وبينت المصادر أن مليشيات الزاوية قامت بمهاجمة مكتب تابع لوزير داخلية الوفاق ومقر مكافحة المخدرات ومقر إدارة الشؤون الفنية والاتصالات بمنطقة جنزور والعبث بها وسرقة مقتنياتها، مشيرة إلى حدوث اشتباكات بين مليشيات الزاوية ومليشيات 28 التابعة لفتحي باشاغا بالساحة الخضراء في طرابلس وسرقة عدد من السيارات المسلحة.

وتسيطر المليشيات على مدينة الزاوية بقيادة المتطرف شعبان هدية المكنى “أبوعبيدة الزاوي”، التابع للجماعة الليبية المسلحة، فرع تنظيم القاعدة، والإرهابي محمد بحرون المكنى بـ”الفأر” الذي يرأس مليشيا الإسناد الأمني بالزاوية، وهو مهرب للوقود رفقة المهرب محمد كشلاف الملقب “بالقصب” آمر سرية النصر المسيطرة على مصفاة الزاوية.

والعلاقة بين السراج ووزير داخليته متوترة على خلفية صراع نفوذ للهيمنة على الغرب ، وسبق أن أقال السراج، باشاغا العام الماضي قبل أن يتراجع تحت ضغط المليشيات الموالية للأخير.

ورأت مصادر سياسية مطلعة أن ما حدث لباشاغا يأتي في إطار خطة مدروسة وممنهجة يرجع تاريخها إلى ما بعد انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة و خروج باشاغا خالي الوفاض، وأن ما فعله باشاغا من خلال تدبير عملية اغتيال صورية تمنحه المساحة للتحرك داخل المشهد السياسي..

و أشارت المصادر إلى أن باشاغا، وهو القريب من تركيا، والمتهم بـ القفز على صلاحيات حكومة الوفاق يسعى لمواصلة الصعود بدأب نحو تحقيق حلمه، وإن كان بحذر شديد ، لافتة إلى أن الإخوان و باشاغا، ألتقت أهدافهما وخططهم المستقبلية على حساب المشهد السياسي

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