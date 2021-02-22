بلدية طبرق تعقد اجتماعا أمنيا موسعا

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق أن فرع الجوازات بالمدينة سيشرع الأسبوع المقبل في علمية تصوير جوازات السفر.

وبحث اجتماع موسع ضم رئيس المجلس التسييري، فرج بوالخطابية، ومدير الأمن، العميد خالد البسطة، تأمين عملية التصوير.

وناقش الاجتماع الوضع الأمني داخل المدينة وعمل مراكز الشرطة، كما أكد الاجتماع على ضرورة تواجد رجال المرور في الشوارع الرئيسية لتنظيم سير السيارات، وأكد الاجتماع أيضا على ضرورة تنظيم الشارع في المدينة من خلال الغرفة الأمنية بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصه.

وفي السياق ناقش مدير الأمن ملف الهجرة والذي شاهد انخفاضا بعد القبض على عدد من أفراد عصابات تهريب الهجرة.

يشار إلى أن الاجتماع تم بحضور فرع الجوازات والدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي والأمن الداخلي والحرس البلدي والمنظومة الأمنية.