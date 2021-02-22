أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة غربا وأجواء معتدلة في باقي المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤثر على غالبية مناطق غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، اعتدال الأجواء نسبيا في باقى المناطق.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس قليلة الغيوم إلى غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

الطقس غائم جزئيا إلى كليا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم، خاصة على الساحل الممتد من درنة حتى طبرق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة، تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية.

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