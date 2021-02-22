ليبيا الان

معلقًا على واقعة موكب باشاآغا.. كوبيتش: هذا الحادث الأمني ​​الخطير يحتم حصر السلاح بيد الدولة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- وصف المبعوث الأممي يان كوبيتش واقعة موكب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بالحادث الأمني ​​الخطير الذي يحتم حصر السلاح بيد الدولة.

كوبيتش أدان في تغريدات صادرة عنه تابعتها صحيفة المرصد ما وصفه بـ”استهداف باشاآغا” الذي يجدد التأكيد على أهمية إبقاء جميع الأسلحة في أيدي السلطات الشرعية في البلاد فقط، مبينًا أن ما وصفه بـ”الأعمال المتهورة” تشكل تهديدًا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها.

ودعا كوبيتش إلى فتح تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك