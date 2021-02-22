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طقس ليبيا.. حرارة معتدلة وأمطار على مناطق متفرقة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

-الطقس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا.

-الرياح: جنوبية شرقية معتدلة، إلى نشطة السرعة قد تسبّب في إثارة الأتربة والغبار.

-درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 23) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

-الطقس: غائم جزئيًا إلى كليًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، خاصةً على الساحل الممتد من درنة حتى طبرق.

-الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة تنشط، أحيانًا، على بعض المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-21) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

– الطقس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا.

-الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط، أحيانًا، على بعض المناطق مما تسبّب في إثارة الأتربة والرمال.

-درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 26) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

-الطقس: مشمس.

-الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

-درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 22) مْ.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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