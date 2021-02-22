الاتحاد الأوروبي والبرنامج الأممي يعيدان تأهيل مدرسة بالزاوية الغربية

سلم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدرسة عبد الله بن زوبر إلى بلدية الزاوية الغربية، بعد انتهاء عملية تجديد المبنى بتمويل من برنامج “بلديتي” التابع للاتحاد الأوروبي وتنفيذ من قبل مشروع “تعافي ليبيا” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 200000 دولار أمريكي لأعمال التجديد الذي تضمن أعمال صيانة جوهرية للمبنى الحالي بالإضافة إلى إضافة أربعة فصول دراسية وستة دورات مياه لتحسين بيئة التعلم وزيادة القدرة على مزاولة الأنشطة المدرسية.

من جهته قال عميد بلدية الزاوية الغربية الأبح عبد الكريم الأب خلال مراسم التسليم: “أدت سنوات الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة إلى زيادة عدد النازحين إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي مع توقف الدعم الحكومي ما أثر سلباً على واقع الحياة اليومية للمواطنين. يأتي المشروع الذي يتم افتتاحه اليوم كمساهمة فعالة وإيجابية لدعم المؤسسات التعليمية ونأمل أن تستمر شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشاريع أخرى نحن في حاجة ماسة لها داخل البلدية “.