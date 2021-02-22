أبو سبيحة: ما حدث في طرابلس استعراض عضلات

أخبار ليبيا 24

تساءل رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي أبوسبيحة، “هل ما حدث في طرابلس مجرد استعراض عضلات وإثبات وجود لحجز مكان في المرحلة الانتقالية، أم بداية لمرحلة جديدة من الصراع المسلح؟ “، في إشارة إلى واقعة حادثة رتل باشاغا والتي استهدفت منتسبي جهاز دعم الاستقرار.

أبو سبيحة، وفي تدوينة له عبر حسابه بـ فيسبوك، قال “إن الشعب الذي وصفه بالمسكين مل من هذه الحروب وضاق بها ذرعا واستنفذت موارده وضاع شبابه بين قتيل وجريح ومفقود”.

وتابع إن “المجرمون لا يبالون إلا بالمناصب والكراسي وما اكتسبوه من أموال”.