البركي: حادثة موكب باشاآغا هدفها بقائه في المشهد

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي أبو يعرب البركي أن واقعة موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا هدفها إرباك المشهد السياسي وخلق ذريعة لتفجير الوضع ميدانيًا، وبالتالي انتكاس التوافق الليبي واستمرار فائز السراج وحكومته وبقاء باشاآغا في المشهد، مضيفًا أن ما حصل في جنزور هو بمثابة المحاولة الأخيرة لتعقيد المشهد والعودة للمربع الأول.

البركي وفي تصريح لـ”العربية.نت” اليوم الإثنين تحدث عن وجود محاولات تهدئة بعد انفلات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، عقب اقتحام ميليشيات الزاوية لميدان الشهداء؛ ردًا على مقتل أحد منتسبيها على يد حراس باشاآغا.

ولفت المحلل السياسي إلى أن تواصل الهدوء يعني أن العملية السياسية التي تقودها السلطة التنفيذية الجديدة ستمضي إلى الأمام في تنفيذ البرنامج الذي انتخبت من أجله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية