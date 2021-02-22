«المنفي» يناقش مع أعضاء المجلس الرئاسي مستجدات الأوضاع

عقد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الاثنين، بمدينة طرابلس اجتماعه الثاني للعام الجاري 2021، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي مع عضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في إيجاز صحفي، حصلت «الساعة 24» على نسخة منه: “ناقش رئيس المجلس الرئاسي مع السادة الأعضاء آخر المستجدات”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، قد اجتمعوا أمس الاحد بطرابلس، مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، ناقش “المنفى”، أعضاء اللجنة آلية عملها والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره، كما بحث “المنفى”، مع اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة وباء كورونا (كوفيد 19 ) استعدادات مراكز العزل والايواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء.

وأكد المنفى، خلال الاجتماع على دعم عمل اللجنة وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن.