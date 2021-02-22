شلوف: رواية داخلية الوفاق بشأن محاولة اغتيال باشاغا مسرحية غبية

ليبيا – شكّك المحلل السياسي ورئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات جمال شلوف في رواية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشأن محاولة اغتيال فتحي باشاغا، وفي جديّة العملية وطريقة ارتكابها، قائلًا: “إنه ليس من المنطقي أن سيارة مسلّحة تحمل شعار إدارة رسمية تحاول اغتيال باشاآغا بإطلاق الرصاص على سيارته المصفحة في رتل يضم عشرات السيارات المصفحة ومدجج بالأسلحة”.

شلوف وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اليوم الاثنين وصف الحادثة بـ”المسرحية الغبيّة”، مشيرًا إلى أن بيان الإدانة السريع الذي صدر من السفير الأميركي في ليبيا هو رسالة موجهة للسلطة الجديدة بأن الولايات المتحدة تدعم استمرار باشاآغا في منصبه، لاستكمال مشروع مواجهة الميليشيات المسلحة وتفكيكها.

وأضاف شلوف: “الحادثة كانت بمثابة الفرصة التي استغلها السفير للتعبير عن دعم واشنطن لباشاآغا، خاصة بعد تداول أنباء عن رفض بعض قادة الجماعات المسلحة في مصراتة استمراره في منصبه على رأس وزارة الداخلية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية