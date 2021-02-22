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شلوف: رواية داخلية الوفاق بشأن محاولة اغتيال باشاغا مسرحية غبية

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شكّك المحلل السياسي ورئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات جمال شلوف في رواية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشأن محاولة اغتيال فتحي باشاغا، وفي جديّة العملية وطريقة ارتكابها، قائلًا: “إنه ليس من المنطقي أن سيارة مسلّحة تحمل شعار إدارة رسمية تحاول اغتيال باشاآغا بإطلاق الرصاص على سيارته المصفحة في رتل يضم عشرات السيارات المصفحة ومدجج بالأسلحة”.

شلوف وفي تصريح لموقع “العربية .نت”  اليوم الاثنين وصف الحادثة بـ”المسرحية الغبيّة”، مشيرًا إلى أن بيان الإدانة السريع الذي صدر من السفير الأميركي في ليبيا هو رسالة موجهة للسلطة الجديدة بأن الولايات المتحدة تدعم استمرار باشاآغا في منصبه، لاستكمال مشروع مواجهة الميليشيات المسلحة وتفكيكها.

وأضاف شلوف: “الحادثة كانت بمثابة الفرصة التي استغلها السفير للتعبير عن دعم واشنطن لباشاآغا، خاصة بعد تداول أنباء عن رفض بعض قادة الجماعات المسلحة في مصراتة استمراره في منصبه على رأس وزارة الداخلية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • نعم أن معك أقر بذلك فالغباء واضحه في طلعات وروحات وتسريحات الارهابي المجرم باشاآغا كثيره ولكن سأكتفي باستعداده ان يكون عميل لامريكا لدرجه قال لهم تعالوا ناقصاتنا قوات ابنو لكم قاعده في ليبيا ما سدتش عليه قاعده ايطاليه في مصراته تحصنوا بها المصاريت من اول ما خليفه كون جيش في البلاد ولا سدن عليه قواعد تركيا مازال هذا الغبي يطالب بقاعده امريكيه لكي تنصبه حاكم لليبيا

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  • واضح ان مخرج المسرحبة اخوانى غبى جدا لدرجة ان تقرير الطبيب الشرعى اثبت عدم وجود اى رصاصة فى جسد القتيل مما يكذب رواية بشبوشة اغا ولدينا سوابق عدة لاكاذيبه ورسمية عندما كذبته الخارجية الجزائرية من قبل وعندما كذبته الامم المتحدة وقالت ان شرطة باشاغا هى من اطلقت النار على اللاجئين بمعسكر الهجرة غير الشرعية وانها من قتلت وكذبت رواية بشاعااغا الذى حاول الصاق التهمة بالجيش الوطنى ومن قبلها قتل مدنيين فى ابوسليم واتهام الجيش الوطنى الذى اكد ان نيرانه فى ذلك الوقت لا يمكن ان تصل لهذه المنطقة وفضح باشاغا نفسه عندما ذهب الى المكان بعد دقائق معع السراج وجويلى مما يؤكد ان العملية من تدبيره وانها معدة سلفا ومن المستحيل ان يذهب هو والسراج وجويلى ان يذهب الى مكان يقصف من جهة معتدية وهو عندما ذهب مطمئنا ان المكان تحت السيطرة وايضا هو المسئول عن مذبحة مستشفى غريان حيث قتل الجرخى من قوات الشرطة المؤيدة للجيش الوطنى .فجرائم العجلاتى عديدة ولا يصلح ان يكون وزيرا للداخلية والمفروض ان يكون مصيره مثل حبيب العادلى وزير داخلية مصر ايام مبارك فى السجن ولكم فى القصاص حتى ياولى الالباب فسجن الدنيا يايشبوشة ارحم من سجين وماادراك ما سجين يامسكين لن ينفعك اردوغان ولااكار سيسبقوك الى النار مع باقى الفجار

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  • يقول الله تعالى: { وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}[إبراهيم : 42-43].

    آية تهديد ووعيد ولكن ما أعظم ما فيها من شفاء لقلوب المظلومين وتسلية لخواطر المكلومين، فكم ترتاح نفس المظلوم ويهدأ خاطره حينما يسمع هذه الآية ويعلم علم اليقين أن حقه لن يضيع وأنه سوف يقتص له ممن ظلمه ولو بعد حين. وأنه مهما أفلت الظالم من العقوبة في الدنيا فإن جرائمه مسجله عند من لا تخفى عليه خافيه ولا يغفل عن شئ. والموعد يوم الجزاء والحساب، يوم العدالة، يوم يؤخذ للمظلوم من الظالم، ويقتص للمقتول من القاتل { الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ}[غافر : 17]. ولكن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته { إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} أي تبقى أبصارهم مفتوحة مبهوتة، لا تتحرك الأجفان من الفزع والهلع، ولا تطرف العين من هول ما ترى،{مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ} أي مسرعين لا يلتفتون إلى شئ ممن حولهم، وقد رفعوا رؤوسهم في ذل وخشوع لا يطرفون بأعينهم من الخوف والجزع وقلوبهم خاوية خالية من كل خاطر من هول الموقف.

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