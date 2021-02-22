عبد الرحمن: المخابرات التركية تشرف على عمليات تجنيد المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا

كشف مدير ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن المخابرات التركية هي من تشرف على عمليات تجنيد المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا

وأفاد عبد الرحمن، في تصريح صحفي، بأنه التقى مصطفى عبد الجليل بوارسو في مؤتمر للاتحاد الأوروبي لدعم الديمقراطية على مستوى العالم، وكان السوري الوحيد، وقال لعبد الجليل إن تركيا وعبد الحكيم بلحاج والحاراتي، تقوم بنقل متطرفين إلى داخل سورية

وأضاف عبد الرحمن، أنه عندما قامت تركيا بنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، قالوا لهم إنكم تردون الوفاء للذين دعموكم في سوريا، والأمر ذاته تكرر في قره باخ

وأكمل عبد الرحمن، أن المجتمع الدولي صمت عن دخول المتطرفين إلى سورية، ومن ثم إلى تجنيد المرتزقة في سورية للخلاص منهم، والأطفال الذين تم تجنيدهم كانوا ذاهبين للبحث للعمل في عفرين ، ومن ثم تم تجنيدهم من قبل فرقة سليمان شاه التابعة للمخابرات التركية والممولة منها، أمام صمت المنظمات الدولية لرعاية الطفولة بمن فيها العاملة في تركيا

كما كشف عبد الرحمن أن الحكومة التركية وإيران هم المساهمين الأساسين في تدمير سورية، ومن لا يعرف ذلك فهو جاهل.

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