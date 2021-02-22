زيدان: العهد الجديد يبدأ من سرت

جدد المحلل السياسي فرج زيدان، تأكيده على ضرورة عمل المؤسسات الجديدة -المجلس الرئاسي والحكومة- من مدينة سرت.

وقال زيدان، :”نكرر ونعيد: يجب أن تعمل المؤسسات الجديدة (من مجلس رئاسي وحكومة) في سرت إذا أرادت وصدق أعضاؤها في أن تكون مؤسسات لكل الليبيين وأن هدفها الأول صون السيادة الوطنية وتوحيد مؤسسات البلاد. وجود هذه المؤسسات في طرابلس -التي تسيطر عليها من العصابات الإجرامية والمليشيات المسلحة المتصارعة (الجهوية والمؤدلجة) ومجموعات القاعدة من مجالس الشورى الإرهابية فضلاً عن عصابات التهريب واستمرار النفوذ التركي هناك- سيبدد كل الأهداف والآمال التي يطمح لها كل الليبيين، وسيؤدي إلى تآكل حالة الزخم الحالية يومياً”.

وأضاف زيدان، “لا مبرر لهذه المؤسسات الجديدة للمكوث في طرابلس (قبل تنفيذ الترتيبات الأمنية واتمام كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها من قِبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5) لاسيما بعد أن أكدت كل المؤسسات المحلية في سرت وأعيانها استعداد المدينة لأن تكون حاضنة لهذه المؤسسات وجامعة لكل الليبيين، العهد الجديد يبدأ من سرت”.