الكبير: الحكومة الجديدة لن تجازف بفتح ملف الفساد

ليبيا – استبعد المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير أن تجازف الحكومة الجديدة وتفتح ملف الفساد، ليس لثقل المواجهة الأمنية، وإنما لرغبتها في التفاف كافة القوى والأطراف الليبية حولها ومساندتها.

الكبير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أوضح أن فتح هذا الملف يعني المواجهة مع شخصيات ذات نفوذ مناطقي وأطراف سياسية، وهذا يعارض هدف الحكومة الرئيس بالابتعاد عن الصدام مع أي طرف، ويمكنها أن تكسب رضا الناس – حتى لو أخفقت في أي استحقاق – إذا تمكنت من تحسين الخدمات الحياتية من الكهرباء وتوافر السيولة وعودة المهجرين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية