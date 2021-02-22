وفد من زوارة يلتقي دبيبة للتأكيد على أهمية العمل على استقرار البلاد

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية زوارة، اليوم الإثنين، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة استقبل وفدا من البلدية برئاسة أدريس الطويني.

وأوضح المكتب الإعلامي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللقاء ناقش أهمية العمل على استقرار البلاد وترسيخ حالة السلم وبسط الأمن وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة السيادية .

وأشار المكتب إلى أنه تم التأكيد على أهمية مشاركة الجميع في بناء الدولة دون إقصاء والتواصل والتعاون المستمر بين الجميع للمضي بليبيا إلى مرحلة الإستقرار والتنمية المستدامة

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