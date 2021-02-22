خلال استقباله للدرسي.. المنفي: سنعمل على تمكين الشباب من تقلد المناصب

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، بمدينة طرابلس، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء أشاد المنفي، بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي على اعتبارها من أوائل المؤسسات التي توحدت في البلاد وعلى جهود كافة المتطوعين فيها من خلال مواجهة كافة التحديات التي مرت بها.

وناقش الاجتماع، أولويات المجلس والحكومة والتي في مقدمتها توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدولة الليبية، حيث أكد المنفي عن تقديم الدعم الكامل لها، وعلى دور الشباب الليبي المهم في هذه المرحلة نظرا لأن شريحة الشباب من أهم الشرائح في المجتمع وان المجلس الرئاسي والحكومة ستعمل على تمكين هذه الشريحة من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة.

بدوره هنأ الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على انتخابه من قبل لجنة الحوار وأنهم كمؤسسة غير حكومية ستقوم بتقديم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي والحكومة في إطار المصالحة الوطنية ونبذ العنف والتفرقة بين الليبيين.

وفِي ختام اللقاء قدم الدرسي رسالة تهنئة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الليبي بمناسبة توليه زمام رئاسة المجلس.