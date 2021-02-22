كتيبة المرسى لـ نوفا: اجتماع أمني طارئ في طرابلس لبحث التعامل مع مجموعات مسلحة من الزاوية

ليبيا – علمت وكالة نوفا الإيطالية من مصادر ليبية أن اجتماعًا أمنيًا طارئًا جرى انعقاده لعدد من قادة المجموعات المسلحة في طرابلس، وذلك بعد ساعات من التوتر الأمني، عقب ما قالت وزارة الداخلية إنه محاولة اغتيال تعرض لها الوزير فتحي باشاآغا.

عضو كتيبة المرسى التي (يقودها صلاح بادي) محمد رمضان قال للوكالة إن الاجتماع جمع قادة المجموعات المسلحة أبرزهم قادة مجموعات مسلحة من الزنتان، وهم عماد أبو دربالة وعبد المولى الهمالي ومختار الأخضر، ومن مصراتة آمر ” الكتيبة 166 ” التابعة لدفاع الوفاق محمد الحصان المقرب من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

وبحسب المصدر فإن الاجتماع ناقش سبل التعامل مع عدد من المجموعات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية والتي دخلت إلى ميدان الشهداء بطرابلس بعد التوتر الأمني مع رتل وزير الداخلية باشاآغا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية