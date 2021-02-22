المريمي: بدء التجهيز لجلسة النواب في سرت ولا مبرر للغياب عنها

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، اليوم الإثنين، أن الميزانية الموحّدة ستُحال إلى مجلس النواب في أقرب وقت، بعد التفاهم على اعتمادها خلال اجتماع المجلس برئيس المجلس الرئاسي المكلف بحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق ووزيري المالية بحكومتي الوفاق والمؤقتة.

وأوضح المريمي في تصريحات صحفية أن توحيد الميزانية هو الخطوة الأولى نحو توحيد المؤسسات الليبية والقضاء على الانقسام للوصول إلى الانتخابات بأرضية صلبة، مشيرا إلى أن الجلسة الرسمية التي ستدعو إليها رئاسة المجلس في سرت ستُعقَد قريبا بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+ 5”.

ولفت المريمي إلى أنه بدأت الترتيبات لعقد الجلسة حيث أرسل المجلس لجنة إلى سرت للتجهيز لها، ولا مبرّرَ للغياب عن الجلسة لأن سرت تتوسط ليبيا، وسيحضرها عدد كبير جدا من الأعضاء، مؤكدا أن ما يهم الآن هو توحيد مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة الموحدة وتنفيذ بقية الاستحقاقات، كما أن حال البلاد لم يعُد يحتمل مزيدا من الصراع، ويجب أن يتم التفكير في مصلحة ليبيا أولًا.

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