شكشك يناقش مع بومطاري الملاحظات الواردة حول عقد الشركة التركية لتتبع البضائع

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا أمس الأحد مع وزير المالية فرج بومطاري، بحضور وكيل ديوان المحاسبة ورئيس قسم التحويلات التجارية.

الاجتماع ناشش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة ملاحظات الديوان حول العقد الذي أبرمته وزارة المالية مع شركة (SCK ) للتجارة الخارجية التركية، لتتبع البضائع الموردة إلى الدولة الليبية عبر النظام الإلكتروني، والتي تم تبليغ الوزارة بها بموجب الكتابين (391-19) بتاريخ الـ 21 من شهر يناير الماضي و(948-19) بتاريخ الـ 16 من شهر فبراير الجاري، وردود الوزارة عليها بالإضافة إلى عرض آليات عمل المنظومة وأهدافها.

واتفق الحضور على أهمية الموضوع، خاصة أن من شأنه الحد من حالات الفساد المرتبطة بالتحويلات الخارجية، إلى جانب تشكيل لجنة من وزارة المالية ولجنة من ديوان المحاسبة تتولى دراسة الملاحظات والردود، وتقييم إجراءات التعاقد ومشروعيتها، وتقديم توصياتها، لضمان الأهداف المرجوة من التتبع بأفضل الطرق والأدوات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية