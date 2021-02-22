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«عمران»: «البعثة الأممية» لا ترغب في امتلاكنا لـ«الدستور» كي نبقى تحت الوصاية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن: “الهيئة أكدت في لقائها المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش على وضعها القانوني وضرورة إكمال المسار التأسيسي، مبدية رغبتها في المساعدة لإنجاز الاستفتاء، والمبعوث أوضح أن توافقات النواب والدولة بخصوص المسار التأسيسي لا أثر لها وأن مدة اللجنة الدستورية قد انتهت”.

أضافت “عمران” في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن: “الظاهر أن البعثة ومن وراءها يسعون لزجّ ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، وألّا يكون لليبيا دستورها الدائم، لتصبح تحت وصاية البعثة، ونخبنا تتصارع على مقاعد في الحكومة الجديدة غير مكترثين لما يحاك لوطنهم، والهيئة لن تتوقف عن التذكير بذلك” وفق قولها.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يابغلة ماقبمة الدستور فى ليبيا اذا كان الاعلان الدستورى الحالى يتم التبول عليه بدعم من الامم المتحدة الامركية وبمباركة الاخوان المفسدين بدليل وجود حكومة شرعية دستوريا هى حكومة عبدالله الثنى نالت ثقة البرلمان وحكومة مايسمى بالوفاق مرفوضة من البرلمان ومع ذلك اعترفوا بالمرفوضة ورفصوا الحكومة الشرعية وايضا يوجد قائد جيش وطنى مكلف من نواب الشعب بقرار رسمى ومع ذلك تم جلب مرتزقة واحتلال تركى بطريقة غير مشروعة وباتفاق مع السراج منفردا بدون اى سند دستورى فعن اى دستور يام بربور بلاش اقول يام طرطور او يام … عيب اسكتى افضل دستور ياسيادى

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