«عمران»: «البعثة الأممية» لا ترغب في امتلاكنا لـ«الدستور» كي نبقى تحت الوصاية

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن: “الهيئة أكدت في لقائها المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش على وضعها القانوني وضرورة إكمال المسار التأسيسي، مبدية رغبتها في المساعدة لإنجاز الاستفتاء، والمبعوث أوضح أن توافقات النواب والدولة بخصوص المسار التأسيسي لا أثر لها وأن مدة اللجنة الدستورية قد انتهت”.

أضافت “عمران” في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن: “الظاهر أن البعثة ومن وراءها يسعون لزجّ ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، وألّا يكون لليبيا دستورها الدائم، لتصبح تحت وصاية البعثة، ونخبنا تتصارع على مقاعد في الحكومة الجديدة غير مكترثين لما يحاك لوطنهم، والهيئة لن تتوقف عن التذكير بذلك” وفق قولها.