الصحة العالمية تسلم مركز طبرق الطبي جهاز تنفس صناعي خاص بالأطفال

أخبار ليبيا 24

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها سلمت مركز طبرق الطبي جهاز تنفس صناعي خاص بالأطفال.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال أحمد العليقي عضو منظمة الصحة العالمية، أن الجهاز مقدم من صندوق الأمم المتحدة للإنماء.

وأوضح العليقي أن المنظمة ستوفر خلال الفترة المقبلة أجهزة ومعدات وأدوية خاصة بمكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى أن المنظمة تتابع الوضع الوبائي في ليبيا.

وأشار العليقي أن المعدات والأدوية الطبية التي سيتم توفيرها جاءت عقب اجتماع عقد مع مدير عام مركز طبرق الطبي، فرج الجالي، للاطلاع على المشاكل والنواقص التي يعاني منها المركز.

وأكد العليقي أن دورة تدريبية للكوادر الطبية العاملة في معامل تحاليل فيروس كورونا ستقام الفترة المقبلة بمدينة البيضاء بمشاركة كافة المستشفيات منها مركز طبرق الطبي، وذلك عقب الاتفاق مع إدارة المركز واللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا .