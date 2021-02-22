ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 February, 2021

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع “تعزيز القدرات المحلية من أجل التعافي والصمود” الممول من الاتحاد الأوروبي من الانتهاء من صيانة الجزء غير التاريخي من المسرح الروماني في صبراتة.

في عام 2016، دمرت الاشتباكات داخل وحول الموقع الأثري أجزاء من هذا التراث الثقافي القيم مع بعض المناطق مثل الورشة التي تركت رماد بسبب انفجارات الصواريخ.

تضمنت أعمال الترميم صيانة مكاتب إدارة السياحة، ومكاتب الإدارة الرئيسية للآثار، ومبنى الإدارة للشرطة السياحية، والورشة، والمغاسل، ومختبر الآثار، بالإضافة إلى ثلاث بوابات لجذب المزيد من الزوار للمدينة القديمة وتكون مجهزة بشكل أفضل لخدمتهم.

موقع صبراتة الأثري للتراث العالمي له تاريخ طويل ومهم وقد تم إدراجه في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1982. كان هذا المعلم في يوم من الأيام مركزاً تجارياً فينيقياً كان بمثابة منفذ لمنتجات المناطق النائية الأفريقية، وبعد ذلك تمت كتابته بالحروف اللاتينية وإعادة بنائه في القرنين الثاني والثالث الميلاديين في العصر الحديث، يعتبر الموقع معلماً ورمزاً لجميع الليبيين بالإضافة إلى كونه وجهة للسياح والسكان المحليين والطلاب القادمين من جميع أنحاء البلاد.

وخلال حفل التسليم، قال عميد بلدية صبراتة رمزي مسعود: “نشكر برنامج الامم المتحدة الانمائي على هذا الانجاز في صيانة وتطوير المرافق والوحدات التابعة السياحه والاثار وكذلك نشكر الاتحاد الاوروبي على تمويل هذه المشاريع ونتمنى المزيد من الدعم والتطوير لبلدية صبرتة التاريخيه الاثريه وسوف نسخر كل الجهود في تذليل الصعاب ورفع كفاءه العاملين بهذا القطاعات “.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد جيراردو نوتو: “نحن متفائلون بأن صيانة وإعادة تأهيل الموقع سيكون لهما تأثير إيجابي على الشعب الليبي وسيدعم استقرار البلاد وتعافيها”.

يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه بالترميم الكامل للمسرح الروماني، مع إعادة تأهيل الجزء التاريخي من المسرح قيد التنفيذ. يتم دعم إعادة التأهيل أيضاً من قبل مشروع التعافي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع اليونسكو (من خلال المجلس الدولي للآثار والمواقع – ICOMOS) ووزارة الدفاع في ليبيا. ومن المتوقع أن يجذب هذا المعلم التاريخي حوالي 500000 زائر كل عام.

و يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار برنامج “إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع مساحة الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية” الممول من نافذة شمال أفريقيا لصندوق الاتحاد الأوروبي الإئتماني للطوارئ من أجل أفريقيا. الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تعزيز حماية وتعافي المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في ليبيا بشكل شامل مع دعم إدارة الهجرة المحسنة على طول طرق الهجرة في البلاد.