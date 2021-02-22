نجم يحذر من تفتت ليبيا وتلاشيها إذا استمر تدهور الإوضاع

حذر الرئيس السابق للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة خالد نجم من أن استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا سيؤدي لتفت البلاد وتلاشيها معتبار في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن العنوان الأبرز للسنوات العشر الماضية هو “عشر عجاف في العشرية الصادمة.

إلى نص الحوار:

لو أردنا أن نضع عنوانا للعقد الماضي الذي مر على ليبيا.. فما العنوان الذي تختاره؟

عنوان العقد الماضي هو (عشر عجاف في العشرية الصادمة).

كيف تنظر إلى الوضع في ليبيا بعد مرور 10 سنوات على أحداث فبراير؟

اعتقد أن الوضع في ليبيا قد استنزاف إلى الحد الذي أصبح فيه قرار الاستمرار في هذا الوضع هو إعلان حالة الموت الكامل لدولة ليبيا وأرى أنه على الليبيين المنقسمين نصفين وأنصاف إيقاف حالك النزيف الحاصل في الموارد الاقتصادية و البنى التحتية و الشرخ الاجتماعي القاتل و الاهم هي خسارة اكبر ثروة و هي الشباب .

خلال 10 سنوات مرت ليبيا بمنعطفات سياسية عديدة ما أهمها وأخطرها برأيك؟

اخطر المنعطفات السياسية التي مرت على ليبيا هو الانقسام الذي حصل في مؤسسات الدولة نتيجة الحرب والأخطر هو تحويل الحرب بطريقة ما من حرب على الإرهاب إلى حرب جهوية وقبلية صنعت جرحاً كبير خلاف شرخ اجتماعي يحتاج الوقت الكبير.

ليبيا شهدت انقسامات في جميع المؤسسات السيادية ..كيف ساهم ذلك في تدهور الأوضاع بالبلاد؟

بالتاكيد انقسام أغلب المؤسسات الليبية السيادية بشكل خاص خلال هذه الازمة هو العامل الرئيسي في تدهور أوضاع البلاد وخصوصا المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي الذي أسهم بشكل مباشر في صناعة منظومة تجاوزت الفساد إلى عملية النهب الكامل .

إلى أي مدى تخشى على ليبيا من التقسيم؟

ليبيا لن تنقسم .. ولو استمر الوضع كم هو عليه ستتفتت وتتلاشى وتصبح في كتاب التاريخ تحت عنوان كان هنا.

إلى أي مدى تتخوف من أن تدور السلطة الجديدة في نفس دوامة المجلس الرئاسي؟

لو استمر تغول نواب مجلسي الدولة والنواب في فرض هيمنتهم على رئيس الحكومة في تشكيلة حكومته بالتاكيد انها ستذهب في فلك حكومتها السابقة .

قبل 10 سنوات ليبيا لم تكن تعرف اشتباكات أو فراغ أمني ولم يسمع الليبيين صوت الراصاص.. كيف تابعت تطورات الوضع الأمني في ليبيا خلال السنوات الماضية؟

“بالتاكيد ليبيا لم تشهد أي اشتباكات قبل عشر سنوات ولم نكن نعرف حتى شكل السلاح ولكن الفضل في ذلك للذي أراد أن يجعل ليبيا (جمر نار حمراء) حسب قوله هو الزعيم الراحل القذافي والذي أمر بفتح مخازن السلاح على مصرعيها ولو كانت لدينا في ذلك الوقت مؤسسة عسكرية مبنية على عقيدة وطنية بحته لكنا تجنبنا على الأقل نصف ما نحن فيه كما حدث في جيراننا مصر وتونس “.

“فليبيا ليست فاشلة على مدار العشر العجاف الماضية بل ليبيا فشلت على مدار السبعين سنة من عمرها في تكوين نموذج في الاستقرار والنماء والازدهار رغم توفر كل المقومات اللازمة لذلك من شعب قليل وبسيط وموارد كبيرة وكثيرة ومتنوعة وبقعة جغرافية مميزة جداً وهي أصل الصراع الدولي عليها كل ذلك لم نستطع أن نوظفه في صالحنا لجهلنا وعدم وعينا بمصلحتنا.

كيف تنظر للسيناريوهات المقبلة في ليبيا؟

السيناريو المقبل من وجهة نظري إذا لم تتوافق مصالح المجتمع الدولي صاحب المصالح المتقاطعة والمتصارعة في الخفاء فيما بينها على ليبيا لا اراى إلا استمرار وإطالة عملية الفوضى في ليبيا وإذا توافقت فإن ليبيا ستشهد استقرار ونماء لا مثيل له في المنطقة لنستمر شعبً مفعولاً به وليس فاعل