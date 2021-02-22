البخاري: الوضع الوبائي في غدامس متفاقم والإمكانيات منعدمة

قال رئيس فرق الرصد والتقصي ببلدية غدامس نيروز البخاري إن الوضع الوبائي المتعلق بكورونا متفاقم هذه الفترة بعد أن كان مستقرا الفترة الماضية.

وأرجع البخاري في تصريحات صحفية ذلك لزيادة الأنشطة الرياضية والمناسبات الاجتماعية والاحتفالات وارتياد الأسواق بوتيرة عالية، مشيرا إلى أن مركز العزل يستقبل يوميا حوالي 13 إصابة

وأكد البخاري انعدام الإمكانيات ، مبينا أن مخاطباتهم للبلدية ومركز مكافحة الأمراض لم تُجدِ نفعا

وأشار البخاري إلى أن المركز يستقبل يوميا مصابين وحالات عزل من بلدية درج ومناطق مجاورة تصل في مراحل متقدمة وتتوفى في العزل

وأفاد البخاري بأن مشغلات المعامل غير متوفرة وترسل العينات إلى طرابلس، ما يتطلب وقتا إضافيا

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