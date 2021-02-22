إيطاليا وفرنسا تؤكدان تعزيز التنسيق بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

أعربت إيطاليا وفرنسا على لسان وزيري خارجيتيهما لويجي دي مايو وجان إيف لودريان، تعزيز التنسيق بشأن ليبيا.

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو في تغريدة له بموقع “تويتر” الاثنين، إنه “قبيل بدء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، التقيت الصديق والزميل الفرنسي جان إيف لودريان” مضيفا “تم في هذا السياق، إعادة التأكيد على الالتزام المشترك من جانب إيطاليا وفرنسا بتعزيز التنسيق بشأن ليبيا، منطقة المتوسط ومكافحة جائحة كوفيد 19” بحسب وكالة آكي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وفق صفحة (تويتر) الخاصة بالممثيلية الفرنسية لدى الاتحاد الأوروبي: “جرى تبادل مثمر مع نظيري الإيطالي، سمح لنا بتأكيد إرادتنا لتعزيز التنسيق بشأن ليبيا، إيران ومنطقة المتوسط”، فضلا عن “تنسيق العمل ضد وباء كوفيد 19”.