“آكار” يتضامن مع “باشاغا” بعد استهداف موكبه بطرابلس

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار عن تضامنه مع وزير الداخلية المفوض بحكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، بعد استهداف موكبه، أمس الأحد، في طرابلس.

ونشرت داخلية “الوفاق”، بيانًا لتفاصيل الحادثة، وقالت إنها وقعت عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء رجوع باشاغا إلى مقر إقامته في جنزور، ووصفت الحادث بأنه “محاولة اغتيال”.

وذكرت الوزارة في بيانها أن “سيارة مسلحة نوع “تويوتا 27″، مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة، وقامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الوزير بالتعامل مع السيارة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ممّا أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم”.

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