ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

22 February, 2021

أصدرت عدد من الفعاليات النسائية اليوم بيانا بخصوص حصة المرأة في التمثيل داخل حكومة الوحدة الوطنية

وجاء البيان بعد سلسلة من الاجتماعات ، عقدتدها الأيام الماضية ببنغازي ، اكاديميات وحقوقيات ومتخصصات في مختلف المجالات وحضرتها النائبتان سلطنة المسماري وانتصار شنيب ، ناقشن فيها اليات تنفيذ تمثيل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية التى قررت منح نسبة 30 % للمرأة

واصدرت الفعاليات بيانا طالبن فيه بالالتزام بالاتفاق السياسي وبأن الكفاءات النسائية موجودة وفي كل المجالات.

واشار البيان الى أن المجتمعات قد وقعن على مذكرتين ، تناولت المذكرة الاولى دور المراة واشراكها في مرحلة المصالحة الوطنية الشاملة وما للمرأة الليبية من دور في حلحلة قضايا في منتهى الدقة والخطورة ، وتناولت المذكرة الثانية موجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية تمسك المرأة باستحقاقاتها ومسئولياتها بدورها في هذه الحكومة من خلال التوزيع العادل في الحقائب والمناصب الوزارية والدبلوماسية والإدارات العليا وفق نص البيان

وختم البيان بالتأكيد على دور المرأة والشباب في بناء دولة القانون والحقوق كونهما الفئتين الأكثر تضررا خلال العشرية المنقضية على حسب نص البيان.