ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ غدامس |

22 February, 2021

حذّر رئيس فرق الرصد والتقصي ببلدية غدامس نيروز البخاري ،اليوم الاثنين ،من تفاقم الوضع الوبائي في المدينة ،بعد أن كان مستقرا الفترة الماضية.

وقال البخاري في تصريحات صحفية ،إن الوضع الوبائي غير مطمئن ،خاصة مع زيادة الأنشطة الرياضية والمناسبات الاجتماعية والاحتفالات وارتياد الأسواق بوتيرة عالية، مشيرا إلى أن مركز العزل يستقبل يوميا حوالي 13 إصابة ،مؤكدا انعدام الإمكانيات لمجابهة هذا الوضع “الخطير” وفق وصفه.

وأشار البخاري إلى أن المركز يستقبل يوميا مصابين وحالات عزل من بلدية درج ومناطق مجاورة تصل في مراحل متقدمة وتتوفى في العزل ،مبينا أن مخاطباتهم للبلدية ومركز مكافحة الأمراض لم تُجدِ نفعا ،و تابع “مشغلات المعامل غير متوفرة وترسل العينات إلى طرابلس، ما يتطلب وقتا إضافيا”.