الدبيبة يهنئ “أهلي بنغازي” على تأهله لدور المجموعات “بالكونفدرالية”

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين فريق أهلي بنغازي على تأهله لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏أبارك لممثل كرة القدم الليبية النادي الأهلي ‎فريق المشوار الطويل، تأهله بجدارة لدور المجموعات في كأس الكونفيدرالية الإفريقية”.

وتأهل أهلي بنغازي إلى دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الافريقية بضربات الجزاء الترجيحية على حساب موتيما بيمبي الكونغولي بنتيجة 8 / 7 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ملعب “الشهداء” ضمن مباريات إياب دور 32 الثاني.

وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي من المباراة بهدف لكل منهما وكان أصحاب الأرض بادروا بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41 قبل أن يعود أهلي بنغازي بهدف في الدقيقة 83 من عمر المواجهة التي وصلت الى مراحل ضربات الجزاء بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1 / 1.