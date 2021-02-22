«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من زوارة إلى الخمس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 30 عقدة الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، اليوم الإثنين؛ فيما تكون الرياح شمالية شرقية على ساحل بنغازي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب.

– الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها مـا بــين 20 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس و مـا بــين 15 و20 عقدة على ساحل مصراتة وسرت.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.00 مترا، ويصل غدا إلى 2.50 مترا على الساحل من زوارة الى طرابلس.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على أقصي الساحل.

– الرياح شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية علي ساحل الجبل الأخضر وطبرق، تتراوح سـرعته ما بــين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و2.00 مترا، يصل اليوم إلى 2.50 مترا على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر بين 17 و19 درجة.

– الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اليوم على ساحل الجبل الأخضر وطبرق بسبب اضطراب البحر .

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