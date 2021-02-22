عقيل: كل ما قيل عن محاولة اغتيال باشاغا “قصة مفبركة”

وصف المحلل السياسيي، عز الدين عقيل، ما قيل عن محاولة اغتيال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، بأنه قصة مفبركة، أثبتها الواقع.

وأشار عقيل في تصريحات صحفية، إلى أن موكب الوزير هو الذي ارتكب جريمة ضد مواطنين أبرياء، لافتا إلى أن هناك نوايا لدى باشاغا بإفساد كل شيء، رغم أنه وعد بالاستمرار في منصبه وزيرًا للداخلية بالحكومة الجديدة.

وأصاف عقيل أن باشاغا يشعر بأنه سيخرج خالي الوفاض لذا يسعى للفت النظر بأي شكل من الأشكال، لعله يستفيد ويحقق منه أي مكاسب، كما أنه يسعى لإشعال حرب عصابات في طرابلس، إلا أنه لن ينجح في ذلك.

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