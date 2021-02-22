نصية: لن نقبل بابتزاز رئيس الحكومة الجديدة بقضية التئام مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن قبول أن تستخدم قضية التئام مجلس النواب أو منح الثقة للحكومة كورقة لابتزاز رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة للحصول على منصب وزاري أو وظيفة عليا.

وأوضح نصية في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سوف يتحدث عن ذلك للمواطنين في حالة ثبوته.

وطالب كل من يقوم بهذا الفعل أن يكف عن الأنانية، مشيرا إلى أن تلك شخصيات مقيته و انتهازيه تبحث عن مكاسب شخصية على حساب الدماء والدمار.

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