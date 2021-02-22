المنفي : سنعمل على تمكين الشباب من تقلد المناصب في المرحلة القادمة

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، خلال لقائه اليوم في مدينة طرابلس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، أشاد بدور الجمعية باعتبارها من أوائل المؤسسات التي توحدت في البلاد.

وتحدث المنفي وخلال اللقاء عن أولويات المجلس الرئاسي والحكومة والتي في مقدمتها توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدولة الليبية، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لها.

كما أكد على دور الشباب الليبي المهم في هذه المرحلة، نظرا لأن شريحة الشباب من أهم الشرائح في المجتمع، وأن المجلس الرئاسي والحكومة ستعمل على تمكين هذه الشريحة من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة.

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