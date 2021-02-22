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معيتيق يطالب باتخاذ خطوات لرفع الحظر عن الملاعب الليبية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الاتحاد الليبي لكرة القدم باتخاذ مزيد من الخطوات لرفع الحظر عن الملاعب الليبية.

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وقال معيتيق في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أبارك لممثل  ليبيا فريق الأهلي بنغازي المشوار الطويل التأهل لدوري المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية” مضيفا “أطالب الاتحاد الليبي لكرة القدم باتخاذ مزيد من الخطوات لرفع الحظر عن الملاعب الليبية حتى يتمكن الفريق من تقديم مستويات تليق باسم ليبيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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