بعيو: أقصى ما يتمناه أهل طرابلس البائسون أن لا تشتعل الحرب في شوارعها

عبر محمد بعيو رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام التابع لحكومة الوفاق، عن تخوفه من اندلاع حرب بين المليشيات المسلحة في شوارع العاصمة طرابلس.

وقال بعيو في تدوينة على “تويتر”، اليوم الاثنين، رصدتها “الساعة 24″، “أقصى ما يتمناه أهل طرابلس البائسون بؤس كل الليبيين أن لا تشتعل الحرب في شوارعها، فهي بالكاد تتنفس، وبالكاد تتحسس طريقها إلى بقايا حياة، أما بقية مقومات الحياة فهي مجرد آمال، لا تزال معلقةً على أعواد الخيال”.

وتأتي تلك التدوينة بالتزامن مع حالة الاحتقان الواقعة بين المليشيات المتواجدة في طرابلس، على خلفية محاولة الاغتيال المزعومة أمس الأحد لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

وتنقسم المليشيات المسلحة في طرابلس بين موالية لباشاغا الرجل المنحدر من مصراتة، وأخرى مناوئة له ويدعمها فائز السراج ووزير الدفاع بحكومته صلاح النمروش المنحدر من الزاوية.