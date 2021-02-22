ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 February, 2021

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية ،اليوم الاثنين ،من هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 30 عقدة الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، فيما تكون الرياح شمالية شرقية على ساحل بنغازي.

وقال المركز في نشرته اليومية ،إن مناطق رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة ،ستشهد بداية من اليوم الاثنين ،هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ،مع قليل الغيوم إلى غائم جزئيا في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (17- 23) مْ.

وأشار المركز أن الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده ،سيشهد كذلك هبوب رياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية ،ويكون الطقس عموما غائم جزئيا إلى كليا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، خاصة على الساحل الممتد من درنة حتى طبرق ،و تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (15-21) مْ.

اما مناطق الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة ،ستعرف هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ،ويكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ،في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (21- 26) مْ.

و أكد المركز أن الرياح ستكون بمناطق الكفرة- السرير- تازربو ،شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،ويكون الطقس عموما مشمس ،لتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (20- 22 ) مْ .