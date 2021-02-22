الثني يبحث في اجتماع مع الحويج سير عمل وزارة الخارجية 

كانت المستجدات السياسية للأزمة الليبية محور نقاش رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، أمس، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، وذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان الحكومة في بنغازي.
واستعرض الحويج من جهته سير عمل الوزارة، وآخر الاتصالات التي أجرتها مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، إضافة إلى الاتصالات بعدد من الدول الصديقة والشقيقة.
كما تطرق الوزير إلى تسوية أوضاع مدارس الجاليات الأجنبية المقيمة في ليبيا، وفروع المدارس الدولية والأجنبية، بالإضافة إلى أهم برامج التدريب والتطوير التي تنظمها الوزارة للرفع من كفاءة الموظفين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
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