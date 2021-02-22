الثني يبحث في اجتماع مع الحويج سير عمل وزارة الخارجية 

كانت المستجدات السياسية للأزمة الليبية محور نقاش رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، أمس، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، وذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان الحكومة في بنغازي.

واستعرض الحويج من جهته سير عمل الوزارة، وآخر الاتصالات التي أجرتها مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، إضافة إلى الاتصالات بعدد من الدول الصديقة والشقيقة.

كما تطرق الوزير إلى تسوية أوضاع مدارس الجاليات الأجنبية المقيمة في ليبيا، وفروع المدارس الدولية والأجنبية، بالإضافة إلى أهم برامج التدريب والتطوير التي تنظمها الوزارة للرفع من كفاءة الموظفين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم على أكمل وجه.

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