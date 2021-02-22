ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 February, 2021

أصدر رئيس ديوان المحاسبة ،اليوم الاثنين ،قرار رقم 136 بشأن تشكيل لجنة تتولى مراجعة إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك في التعاقد مع شركة (sck) التركية، بشأن التتبع الإلكتروني للسلع والبضائع الموردة إلى الدولة الليبية.

وبحسب القرار فإن اللجنة ستنظر في دراسة المشروع وجدواه ومدى تحقيقه لمنفعة الدولة، وأثرها في منع التهريب ودخول المواد المحظورة.

بالإضافة إلى دراسة الأسعار والشروط التعاقدية ودراسة التظلمات التي قدمت ضد إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن العقد، إلى جانب دراسة البدائل المتاحة في التعامل مع إجراءات الوزارة من حيث الاستمرار في العقد مع استيفاء المتطلبات القانونية، أو المفاضلة مع وسائل أخرى تحقق الأهداف ذاتها.

