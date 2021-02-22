الوطني للأرصاد يحذر الصيادين من رياح قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، اليوم الإثنين؛ فيما تكون الرياح شمالية شرقية على ساحل بنغازي.

وعلى الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها مـا بــين 20 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس و مـا بــين 15 و20 عقدة على ساحل مصراتة وسرت، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.00 مترا، ويصل غدا إلى 2.50 مترا على الساحل من زوارة الى طرابلس.

وسيكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

أما على الساحل من الخليج إلى طبرق، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على أقصي الساحل، والرياح شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية علي ساحل الجبل الأخضر وطبرق، تتراوح سـرعته ما بــين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و2.00 مترا، يصل اليوم إلى 2.50 مترا على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

وسيكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر بين 17 و19 درجة، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اليوم على ساحل الجبل الأخضر وطبرق بسبب اضطراب البحر .

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