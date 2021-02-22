موقع استخباراتي: الأتراك استولوا على 18 مليون يورو من الأموال الليبية

اورد موقع أفريقيا انتلجنس، استيلاء الأتراك على 18 مليون يورو من الأموال الليبية المخصصة لتأهيل الطيارين، كاشفا تحويلها للاستثمار بأسواق العقارات في اسطنبول.

وبين الموقع الاستخباري، أنه تم التعاقد مع Prime Education، وهي شركة تركية حكومية، لتدريب الطيارين والمديرين التنفيذيين للطيران المدني، وبدلاً من ذلك ، استثمرت معظم مبلغ 18 مليون يورو الذي قدمته EACS المملوكة للدولة لهذا الغرض في صناديق الأراضي والعقارات في إسطنبول،.

ولفت الموقع إلى أن المسألة الآن معروضة على محكمة إنجليزية للبت فيها. انت

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