ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 February, 2021

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،اليوم الإثنين ،رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة وعضو مجلس الإدارة محمد الدقروني.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية ،في بيان له أن هذا اللقاء جاء في إطار إهتمام الدبيبية بقطاع الرياضة، مشيرا إلى أن الدبيبة شدد على دور الأندية الرياضية في لم الشمل والتأكيد على مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي، ومواجهة الظواهر الهدامة في المجتمع.