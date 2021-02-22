ليبيا الان

«فؤاد»: الكل يعلم أن ما يقوله «باشاغا» عن اغتياله «كذب»

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هاجم محمد فؤاد، المحلل السياسي والطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق، بعد مزاعم الأخير تعرضه أمس الأحد لمحاولة اغتيال في قلب العاصمة طرابلس.

كتب “فؤاد” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “الأغبياء اللى قاعدين يردوا عليا ويقولوا أنت تدعو للفتنة، إصرار الوزير على أن ماحدث يوم أمس هو عملية اغتيال هو الفتنة بعينها والكل يعلم أن هذا كذب، ومن لا يريد الفتنة عليه أن يكبح جماح معاليه وخصوصاً انهم أمس نجحوا فى تهدئة الوضع، لكن معاليه ومن وراء معاليه على ما يبدو لايعجبهم هذا”.

وتابع “فؤاد”: “قلت من يوم أمس أن بيانات السفارات والأمم المتحدة والمطالبة بنقل العاصمة تثير الريبة، لا أحد يريد الفتنة ولكن الصمت على مثيرى الفتنة هو الفتنة بذاتها، أما الأغبياء والمشجعين الذين يرددون كلمات الفتنة فلا تعليق” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الكذب حرفة الفاشلين الذين لديهم نقص في تكوين الشخصيه او في المستويات التعلميه والثقافيه وباشاآغا كله نواقص هو ارهابي كبير لا علم وثقافه ولا وعي اجرام فقط وبدل ما يضعه السراج بالسجن لتشكيله عصابات فقر ليبيا التي عاثت في البلاد فسادا قتل خطف تشريد سطو مسلح ارهاب نجده يكافئه بوضعه علي رأس وزارة داخليه فأي أمن سيوفر مجرم وارهابي لشعب مسكين

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