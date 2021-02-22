ليبيا الان

مجلسا النواب والعالمي للتسامح يوقعان مذكرة تفاهم

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

وقع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان مذكرة تفاهم وتعاون بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لمجلس النواب الذي لم يكشف مزيدا من التفاصيل حول بنود مذكرة التفاهم.

وأعرب صالح خلال اللقاء الذي بمكتبه في مدينة القبة عن تمنياته أن يكون للمجلس الدور الكبير في إحلال السلام والمصالحة والتسامح في ليبيا.

وأعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن تقديره لرئيس مجلس النواب لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أحمد بن محمد الجروان

    مدير “نادي الشارقة للسيارات القديمة”، الإمارات العربية المتحدة.

    الجنسية: إماراتي

    بلد الإقامة: الإمارات العربية المتحدة

    تاريخ الميلاد: 25 أغسطس 1962

    العمر: 59 سنة

    السيرة الذاتية:

    مدير “نادي الشارقة للسيارات القديمة”، الإمارات العربية المتحدة.

    وهو عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة وصناعة الشارقة”، وعضو “اللجنة التنفيذية للتحكيم التجاري الدولي” في الشارقة ، ومرشح لانتخابات “المجلس الوطني الاتحادي” لعام 2019 عن إمارة الشارقة.

    شغل منصب رئيس “البرلمان العربي”، وكان مهندساً للطيران في إحدى القواعد المقاتلة في “القوات المسلحة الإماراتية” عام 1979، وعمل في كل من “سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية”، و”الملحقية العسكرية” في المملكة المتحدة لمدة 7 أعوام.

    حاصل على دبلوم كبار المهندسين عام 1987 من “معهد القوات الجوية” في جمهورية مصر العربية، ودبلوم في علوم الطيران عام 1982 من الجمهورية الفرنسية، وبكالوريوس في هندسة الطيران.

    رد