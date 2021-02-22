مجلسا النواب والعالمي للتسامح يوقعان مذكرة تفاهم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

وقع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان مذكرة تفاهم وتعاون بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لمجلس النواب الذي لم يكشف مزيدا من التفاصيل حول بنود مذكرة التفاهم.

وأعرب صالح خلال اللقاء الذي بمكتبه في مدينة القبة عن تمنياته أن يكون للمجلس الدور الكبير في إحلال السلام والمصالحة والتسامح في ليبيا.

وأعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن تقديره لرئيس مجلس النواب لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.