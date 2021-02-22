المقدمي: ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في ليبيا وبدء تطعيم الأطقم الطبية قريبا

أعلن عضو اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا علي المقدمي، اليوم الإثنين، أن ليبيا تعيش حاليا في المرحلة الرابعة لانتشار فيروس كورونا، متوقعًا زيادة حالات الإصابة خلال الأيام القليلة القادمة بسبب التجمعات التي شهدتها بعض الميادين في ذكرى نكبة فبراير، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وقال المقدمي في تصريحات صحفية، إن المرحلة الرابعة التي دخلتها ليبيا منذ حوالي 3 أشهر تشهد زيادة عدد الوفيات بالنسبة لعد الإصابات، مشيرا إلى أن الأعداد الدقيقة غير معروفة، موضحا أن عدم وجود بيانات دقيقة عن عدد الوفيات راجع لعدة أسباب منها عدم التبليغ، واعتبار نسب الوفيات في عداد مسائل الأمن القومي ولا يتم إعلانها للعامة، ما يؤثر سلبيا على الإحصائيات المتعلقة بالوضع الوبائي في ليبيا.

وأضاف المقدمي أن هناك أزمة في المشغلات تتمثل في سوء التوزيع بحيث تحصل بعض المراكز على أعداد مشغلات أكثر من غيرها دون الاعتماد في التوزيع على أرقام وإحصاءات أعداد المصابين، إضافة إلى عدم المراقبة، ما يعني غياب المتابعة المستمرة وبحث وحساب أعداد المشغلات المستلمة وعدد المستعمل منها، لافتا إلى وجود مشغلات مخبأة ببعض المراكز.

وأكد المقدمي أن هناك سوق سوداء للمشغلات حيث يتم بيعه لبعض المعامل والمراكز الخاصة من قبل موظفين في الدولة، مطالبا بفتح التحقيق في هذا الأمر، و تشكيل لجان تابعة للجنة الاستشارية لمتابعة توافر المشغلات بالمراكز.

وكشف المقدمي عن وضع البلاد فيما يخص السلالات الجديدة من الفيروس وإمكانية الكشف عنها في ليبيا، قائلا إن هذا الأمر ليس متيسرا حاليا ويحتاج لأجهزة أخرى، خاصة مع نقص المشغلات، مشيرا إلى كثرة الطلب عليها لدى الشركات المصنعة وارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن ليبيا ستتسلم خلال 3 أسابيع ما يقرب من 54 ألف جرعة لقاح ستخصص للأطقم الطبية، يعقبها دفعة أخرى لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن إجمالي الجرعات التي تعاقدت عليها ليبيا يبلغ 12 مليون جرعة، مؤكدا أن منظومة استلام اللقاح والتطعيم ستصدر الأسبوع المقبل، وسيبدأ تسجيل المواطنين لبياناتهم وأماكن إقامتهم وما إذا كانوا مصابين بأمراض من عدمه، استعدادا لبدء عملية التطعيم.

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