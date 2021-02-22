تشكيل لجنة لمراجعة إجراءات التعاقد مع شركة تركية لتتبع السلع والبضائع المستوردة إلكترونيا

قرر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، تشكيل لجنة لمراجعة إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك في التعاقد مع شركة «sck» التركية، بشأن التتبع الإلكتروني للسلع والبضائع الموردة إلى الدولة الليبية، وفق قراره رقم «136» لسنة 2021.

ووفق القرار الذي نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الاثنين، فإن اللجنة ستنظر في دراسة المشروع وجدواه ومدى تحقيقه لمنفعة الدولة، وأثرها في منع التهريب ودخول المواد المحظورة، بالإضافة إلى دراسة الأسعار والشروط التعاقدية ودراسة التظلمات التي قدمت ضد إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن العقد.

كما ستتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة إلى جانب ذلك، «دراسة البدائل المتاحة في التعامل مع إجراءات الوزارة من حيث الاستمرار في العقد مع استيفاء المتطلبات القانونية، أو المفاضلة مع وسائل أخرى تحقق الأهداف ذاتها.

وطالب شكشك في قراره اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء بقديم تقريرها إلى رئيس ديوان المحاسبة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

– «الجمارك» تبدأ تنفيذ برنامج التتبع الإلكتروني للمنتجات الواردة إلى الموانئ الليبية

وأعلنت مصلحة الجمارك في 13 فبراير الجاري البدء في تنفيذ برنامج «المعلومة المسبقة» أو «ECTN»، الذي يتيح تتبع جميع المنتجات التي تدخل إلى الموانئ الليبية عن طريق رقم التتبع الإلكتروني للبضائع.

وأوضحت المصلحة في بيان بالخصوص أن جميع المنتجات التي ستدخل للبلاد عن طريق الموانئ الليبية تتطلب استخراج وثيقة ECTN أي «رقم التتبع الإلكتروني للبضائع»، مضيفة أن هذه الوثيقة مستند عالمي صادرة عن شركة تفتيش متعاقد معها للتأكد من البضائع وصحة المستندات من الموانئ التي تصدرها.

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